Кабмин изменил порядок уплаты ЕСВ отдельным категориям лиц

Кабинет министров Украины на своем заседании принял постановление, которое изменяет порядок начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) в отношении отдельных категорий застрахованных лиц.
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.
Как отмечают в правительстве, таким образом принципы начисления ЕСВ согласованы с законом о повышении пенсий.
В частности, напоминают в КМУ, был изменен размер максимальной величины базы начисления ЕСВ, равной 15-ти размерам минимальной заработной платы.
К лицам, подлежащим общеобязательному государственному пенсионному страхованию, отнесены лица, кторые ухаживают за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и в соответствии с законом получают помощь при усыновлении ребенка.
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