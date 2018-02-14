Кабмин изменил порядок уплаты ЕСВ отдельным категориям лиц

Кабинет министров Украины на своем заседании принял постановление, которое изменяет порядок начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) в отношении отдельных категорий застрахованных лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Как отмечают в правительстве, таким образом принципы начисления ЕСВ согласованы с законом о повышении пенсий.

В частности, напоминают в КМУ, был изменен размер максимальной величины базы начисления ЕСВ, равной 15-ти размерам минимальной заработной платы.

К лицам, подлежащим общеобязательному государственному пенсионному страхованию, отнесены лица, кторые ухаживают за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и в соответствии с законом получают помощь при усыновлении ребенка.