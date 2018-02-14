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В правительстве рассказали, как выросли зарплаты в Украине

В правительстве рассказали, как выросли зарплаты в Украине

Реальный рост зарплат в Украине по итогам 2017 года составил 19%, Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Как отметил глава Кабмина, номинальный рост зарплат был выше, но свою роль сыграла инфляция.

“Нам удалось в прошлом году достигнуть реального роста зарплат на 19%, номинальный рост был больше, но мы понимаем, что инфляция повлияла, и поэтому реальный рост заработной платы только на 19%”, – сказал Гройсман.

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По материалам Сегодня
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