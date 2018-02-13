Dragon Capital назвал возможные шаги НБУ для сдерживания инфляции

В Dragon Capital ожидают, что потребительская инфляция начнет замедляться в годовом исчислении в ближайшие месяцы, а темпы роста цен составят 9,5% г/г на конец 2018 года.

Об этом говорится в пресс-релизе Dragon Capital.

“Мы ожидаем, что потребительская инфляция начнет замедляться в годовом исчислении в ближайшие месяцы, в основном за счет сдержанного роста цен на мясо, а также лучшего урожая овощей и фруктов – два из ключевых факторов, которые повлияли на инфляцию прошлого года. Но инфляционное давление, вероятно, останется существенным в этом году, поскольку экономическая политика правительства останется социально-ориентированной накануне выборов 2019 года, а высокие мировые цены на нефть будут подталкивать вверх производственные издержки предприятий”, – говорится в сообщении.

В Dragon Capital отмечают, что поскольку положительное влияние от утихания роста цен на мясо и плодо-овощную продукцию будет нивелироваться восстановлением внутреннего спроса, замедление инфляции будет постепенным. Мы ожидаем, что темпы роста цен составят 9,5% г/г на конец 2018 года и 6,5% на конец 2019 года – оба за пределами инфляционных целей Национального банка.

Таким образом, в Dragon Capital считают, что центральный банк будет придерживаться жесткой монетарной политики в этом году с целью привести потребительскую инфляцию ближе к целевым диапазонам (4-8% в 2018 году и 4-6% в 2019 году).

С учетом ускорения потребительской и особенно базовой инфляции, НБУ, вероятно, вновь прибегнет к повышению учетной ставки 1 марта (после трех последовательных повышений в октябре, декабре и январе на 350 б.п. в общем до 16,0% годовых).

Соблюдение жесткого состояния монетарной политики потребует повышения ставки примерно на 50 б.п., на что указывает один из двух показателей реальной процентной ставки, которыми пользуется НБУ, а именно разница между учетной ставкой и базовой инфляцией. Однако решение центрального банка также будет зависеть от инфляционных ожиданий экономических агентов, которые будут опубликованы позже в этом месяце.