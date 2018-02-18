Названы 7 сфер, куда инвестируют капитал украинские чиновники

По итогам 2017 года украинские чиновники вкладывали свои капиталы в брендовую одежду, элитные часы, коллекции, ювелирные украшения, криптовалюты. Об этом свидетельствуют электронные декларации.
По итогам декларирования в прошлом году чиновники посчитали наилучшим путем для приумножения капитала криптовалюты. Поэтому виртуальные ценности опередили с большим отрывом. В криптовалюты было инвестировано 195 миллионов гривен. Депутат Одесского городского совета Дмитрий Палпатин стал крупнейшим инвестором в данной сфере. В его собственности находится 7711 биткоинов, в гривневом эквиваленте это составляет более 58 миллионов гривен.
На втором месте строительство и строительные материалы. Чиновники потратили 6,6 миллионов гривен. Среди покупок, задекларированных госслужащими, присутствуют солнечные батареи, «зеленые» электростанции, а также металлопластиковые окна, кирпичи, бетон и производственные мощности для них.
Третье место закрепилось за электроникой и современной техникой. На это были потрачены 6,1 миллион гривен. Рекордсменом стал Иван Ступак, который приобрел два комплекса для защиты персональных данных на сумму 3,9 миллионов гривен.
5,3 миллиона гривен чиновники вложили в предметы коллекционирования. 4,5 миллионов гривен потратил Вячеслав Богуслаев. Он приобрел коллекцию мотоциклов, самолетов и автомобилей.
Последующие места в рейтинге закрепились за путешествиями, отдыхом, образованием детей и родственников. Меньше всего чиновники всех рангов потратили на оружие, часы и брендовую одежду – 1,6, 1,5 и 1 миллион гривен соответственно.
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