Еще один город вновь остался без тепла

Поставки газа в котельные Смелы были прекращены 12 февраля. Газ городу отключили из-за накопившихся догов, которые требует погасить Черкассыгаз.

В городе Смела Черкасской области 12 февраля в очередной раз отключили котельные от газоснабжения. Об этом сообщает местный телеканал Антенна во вторник, 13 февраля.

Отмечается, что Черкассыгаз требует уплатить за газ, который был использован городом в течение января.

“На сегодняшний день есть соответствующее коммунальное предприятие, которое должно на сегодняшний день взять на себя обязательства и отапливать город Смела. Для того, чтобы получить номинацию, в соответствии с законодательством Нафтогаз требует погашения долгов”, – сказал председатель Черкасской областной государственной администрации (ОГА) Юрий Ткаченко.