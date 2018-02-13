Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 388 0

Еще один город вновь остался без тепла

Еще один город вновь остался без тепла

Поставки газа в котельные Смелы были прекращены 12 февраля. Газ городу отключили из-за накопившихся догов, которые требует погасить Черкассыгаз.

В городе Смела Черкасской области 12 февраля в очередной раз отключили котельные от газоснабжения. Об этом сообщает местный телеканал Антенна во вторник, 13 февраля.

Отмечается, что Черкассыгаз требует уплатить за газ, который был использован городом в течение января.

“На сегодняшний день есть соответствующее коммунальное предприятие, которое должно на сегодняшний день взять на себя обязательства и отапливать город Смела. Для того, чтобы получить номинацию, в соответствии с законодательством Нафтогаз требует погашения долгов”, – сказал председатель Черкасской областной государственной администрации (ОГА) Юрий Ткаченко.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018