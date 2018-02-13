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Fitch присвоило кредитный рейтинг еще одному украинскому городу

Fitch присвоило кредитный рейтинг еще одному украинскому городу

Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило Одессе долгосрочный рейтинг в национальной и иностранной валюте дефолта эмитента на уровне В-.

Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

Отметим, что в соответствии со шкалой Fitch, рейтинги группы В означают наличие определенных кредитных рисков при ограниченном запасе прочности.

Прогноз по рейтингу – стабильный. Уровень рейтинга поддерживается позитивными ожиданиями Fitch, город сохранит хорошие операционные результаты в среднесрочной перспективе.

Отмечается, что рейтинги также учли ожидаемый низкий прямой долг Одессы в среднесрочной перспективе, а также низкие условные обязательства, вытекающие из гарантий, выданных муниципальным компаниям.

Кроме того, рейтинги отражают слабую институциональную среду для внутренних инвесторов в Украине, что приводит к неопределенным перспективам роста.

При этом, Одесса ведет переговоры с украинским банком по привлечению пятилетнего кредита.

Город в 2018 году также намерен предоставить государственным предприятиям около 860 млн грн финансовых гарантий (в 2017 году – 1,3 млрд грн).

Средства будут направлены для инвестиций, расчетов по обязательствам предприятий, а также на покрытие их убытков, обусловленных превышением расходов на предоставляемые услуги над тарифами на эти услуги.

По материалам НВ
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