Таиланд запретил банкам операции с криптовалютами

Власти Таиланда запретили финансовым организациям королевства любые операции с криптовалютами.
Об этом сообщает газета Bangkok Post.
Банк Таиланда (регулятор – ред.) запретил местным банкам инвестировать в криптовалюту, проводить обменные операции, продавать ее, а также создавать платформы для торговли ею.
Кроме того банкам запретили рекомендовать своим клиентам использовать криптовалюту в качестве инвестиционного инструмента.
Регулятор объяснил эти ограничения тем, что криптовалюты могут быть использованы для финансирования терроризма или отмывания денег.
Читайте также: Киберполиция предложила узаконить криптовалюту
Ранее глава МВФ Кристин Лагард заявила, что введение международного регулирования операций с криптовалютами неизбежно.
Кроме того, американские финансовые холдинги Bank of America и JPMorgan Chase начали отклонять платежи криптовалютой, которые осуществляются с помощью их кредитных карт.
После этого британская банковская группа Lloyds Banking Group также запретила клиентам покупать криптовалюту за кредитные средства.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Саакашвили заявил, что вернется в Украину после депортации4 ч. назад - 1421 34
Украина рискует попасть в список оффшорных стран ЕвросоюзаВчера, 21:00 - 2559 30
Один из крупнейших мобильных операторов в Украине решил взвинтить ценыВчера, 19:00 - 12161 15
Украина могла бы жить больше месяца на деньги Ахметова - BloombergВчера, 16:30 - 2346 15
Высокий уровень жизни во всех странах мира технически недостижим14 ч. назад - 1594 12
Один из крупнейших мобильных операторов в Украине решил взвинтить ценыВчера, 19:00 - 12161 15
Украина рискует попасть в список оффшорных стран ЕвросоюзаВчера, 21:00 - 2559 30
В Украине началось снижение цен на бензинВчера, 15:15 - 2511 4
Украина могла бы жить больше месяца на деньги Ахметова - BloombergВчера, 16:30 - 2346 15
В Евросоюзе отказались от банковской тайны - СМИВчера, 15:00 - 2010
Baidu разработала алгоритм, предсказывающий популярность товаровВчера, 15:10 - 550
Голландцы построят первую в мире морскую солнечную электростанциюПозавчера, 15:10 - 956 2
Дрон-курьер от Airbus совершил первый тестовый полет в Сингапуре10.02.2018, 15:10 - 946
Ученые Стэнфордского университета заявили о создании универсальной вакцины от рака09.02.2018, 15:10 - 2884 6
Исторический запуск Falcon Heavy: электромобиль Маска покинул орбиту Земли (видео)07.02.2018, 10:10 - 3580 16
Альфа-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Україна могла б жити більш ніж місяць на гроші Ахметова...Обговорення статей
Технический анализ EUR/USD от Форекс УкраинаForex