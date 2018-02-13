Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 38 0

Таиланд запретил банкам операции с криптовалютами

Таиланд запретил банкам операции с криптовалютами

Власти Таиланда запретили финансовым организациям королевства любые операции с криптовалютами.

Об этом сообщает газета Bangkok Post.

Банк Таиланда (регулятор – ред.) запретил местным банкам инвестировать в криптовалюту, проводить обменные операции, продавать ее, а также создавать платформы для торговли ею.

Кроме того банкам запретили рекомендовать своим клиентам использовать криптовалюту в качестве инвестиционного инструмента.

Регулятор объяснил эти ограничения тем, что криптовалюты могут быть использованы для финансирования терроризма или отмывания денег.

Читайте также: Киберполиция предложила узаконить криптовалюту

Ранее глава МВФ Кристин Лагард заявила, что введение международного регулирования операций с криптовалютами неизбежно.

Кроме того, американские финансовые холдинги Bank of America и JPMorgan Chase начали отклонять платежи криптовалютой, которые осуществляются с помощью их кредитных карт.

После этого британская банковская группа Lloyds Banking Group также запретила клиентам покупать криптовалюту за кредитные средства.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты Мир
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018