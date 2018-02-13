Таиланд запретил банкам операции с криптовалютами

Власти Таиланда запретили финансовым организациям королевства любые операции с криптовалютами.

Об этом сообщает газета Bangkok Post.

Банк Таиланда (регулятор – ред.) запретил местным банкам инвестировать в криптовалюту, проводить обменные операции, продавать ее, а также создавать платформы для торговли ею.

Кроме того банкам запретили рекомендовать своим клиентам использовать криптовалюту в качестве инвестиционного инструмента.

Регулятор объяснил эти ограничения тем, что криптовалюты могут быть использованы для финансирования терроризма или отмывания денег.

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Ранее глава МВФ Кристин Лагард заявила, что введение международного регулирования операций с криптовалютами неизбежно.

Кроме того, американские финансовые холдинги Bank of America и JPMorgan Chase начали отклонять платежи криптовалютой, которые осуществляются с помощью их кредитных карт.

После этого британская банковская группа Lloyds Banking Group также запретила клиентам покупать криптовалюту за кредитные средства.