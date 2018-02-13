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Нафтогаз в январе обеспечил около 12% доходов госбюджета

Нафтогаз в январе обеспечил около 12% доходов госбюджета

Компания “Нафтогаз Украины” в январе 2018 года уплатила 6,6 млрд грн налогов, что составляет около 12% поступлений государственного бюджета.
Об этом сообщается на сайте “Нафтогаза”.

“По оперативным данным, за январь 2018 года группа Нафтогаз уплатила в государственный бюджет около 6,6 млрд грн налогов. Поступления от группы Нафтогаз составили около 12% общих доходов государственного бюджета за январь 2018 года”, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что “Нафтогаз” остается крупнейшим налогоплательщиком в Украине.

“Группа “Нафтогаз” остается крупнейшим налогоплательщиком в Украине. По результатам 2017 года фактический совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы в государственный бюджет составил 107,3 млрд грн”, – отметили в компании.

По материалам УКРИНФОРМ
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