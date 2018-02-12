Galaxy Note 9 получит встроенный в экран сканер TouchID

При этом производитель якобы использовал технологию собственного производства. Наличие встроенного в экран сканера отпечатков пальцев подтверждают китайские инсайдеры.
Компания Samsung оснастит флагманский смартфон Galaxy Note 9 встроенным в экран сканером отпечатков пальцев. Об этом сообщают китайские инсайдеры, пишет Phone Arena.
По информации издания, производитель не стал полагаться на сторонних производителей и использовал собственную технологию.
Также было опубликовано схематическое изображение смартфона, показывающее его внешний вид.
Ожидается, что официальный анонс флагмана состоится в начале сентября в рамках IFA 2018.
Ранее сообщалось, что смартфон Samsung Galaxy S9 показали на новых фото. Анонс флагмана ожидается 25 февраля в рамках выставки MWC 2018 в Барселоне.
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