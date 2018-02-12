США намерены приватизировать МКС к 2024 году

Администрация Дональда Трампа собирается отказаться от государственного финансирования МКС, передав расходы на ее эксплуатацию частным предприятиям, сообщает Engadget.

Правительство США планирует прекратить финансирование Международной космической станции к 2024 году. На ее обслуживание NASA ежегодно получает $3-4 млрд из государственного бюджета, и урезание этих расходов станет огромным шагом назад для всего космического агентства. Тем не менее Дональд Трамп не планирует возвращать станцию с орбиты, поскольку надеется, что финансирование МКС возьмет на себя частный сектор.

«NASA будет расширять международные и коммерческие партнерства в течение следующих семи лет, с тем чтобы обеспечить непрерывный доступ людей и их присутствие на низкой околоземной орбите», — говорится в соответствующей проектной документацией, опубликованной в The Washington Post.

Для того, чтобы перевести МКС с государственного баланса в частный сектор, администрация Трампа заложит $150 млн в проект бюджета на 2019 финансовый год. Такие деньги понадобятся для «обеспечения развития и становления коммерческих структур и возможностей» для дальнейшей приватизации МКС.

Скорее всего, эта инициатива вызовет ряд протестов не только в США, но и во всем мире. МКС изначально задумывалась как проект, позволяющий правительствам многих стран сотрудничать между собой, и американское правительство всегда играло одну из главных ролей в этом проекте. Каким образом можно приватизировать то, что было создано общими усилиями? Да и частным компаниям может быть совершенно невыгодно инвестировать в объект, который принадлежит сразу нескольким собственникам, а его использование регулируется целым рядом международных договоров.