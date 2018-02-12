В Украине началось снижение цен на бензин

В Украине после длительного периода роста цен на топливо на АЗС началось снижение его стоимости.

Так, с 9 по 12 февраля сети автозаправок ОККО и WOG на 50 коп./л снизили розничные цены на все виды топлива.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка Консалтинговой группы А-95.

В частности, в сети ОККО стоимость бензина марки А-92 теперь составляет 31,49 грн/л, А-95 – 32,49 грн/л, А-95+ – 33,49 грн/л, ДТ – 29,99 грн/л. На станциях WOG бензин марки А-92 подешевел до 31,45 грн/л, А-95 – до 32,45 грн/л, А-95+ – до 33,45 грн/л, ДТ – до 29,95 грн/л.

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Ранее директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн высказал мнение, что средняя цена топлива может снизиться на 50-70 коп./л во второй декаде февраля.

По расчетам, во второй декаде февраля розничная стоимость бензина А-95 может снизиться на 70 коп. /л – до средних значений 29,75 грн/л. Стоимость дизтоплива может снизиться до 27,50 грн/л. При условии, что текущие уровни котировок и курсов валют зафиксируются до конца февраля, себестоимость топлива снизится еще на 50 коп./л», – отметил эксперт.