Гройсман пригрозил наказать виновных в росте цен на бензин

Топливный рынок в Украине должен работать без получения сверхприбыли. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает “Сегодня”.

Глава правительства отметил, что готов встретиться с представителями рынка нефтепродуктов и донести до них свою позицию. По его словам, участники рынка активно поднимают цены, если есть предпосылки, но обратный процесс двигается значительно медленнее.

“Если нужно, я буду встречаться со всеми игроками на рынке нефтепродуктов. Никто не говорит, что надо работать в убыток – они частные компании, но мы должны донести им четкую позицию, что сверхприбыли в этой сфере быть не должно, что они должны, если есть условия для понижения цены, это сделать”, – сказал Гройсман в интервью одному из украинских телеканалов.

Читайте также: В Украине подскочат цены на бензин: НБУ озвучил прогноз

Гройсман напомнил, что поручил Государственной фискальной службе проанализировать таможенные декларации импортеров топлива и посмотреть, где могут быть злоупотребления.

“Если мы найдем хоть одну гривню злоупотреблений – мы будем карать нещадно тех, кто позволил себе это сделать”, – сказал он.

Он также отметил, что правительство будет ожидать выводов Антимонопольного комитета относительно этой ситуации.