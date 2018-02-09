Гройсман пригрозил наказать виновных в росте цен на бензин

Топливный рынок в Украине должен работать без получения сверхприбыли. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман,
Глава правительства отметил, что готов встретиться с представителями рынка нефтепродуктов и донести до них свою позицию. По его словам, участники рынка активно поднимают цены, если есть предпосылки, но обратный процесс двигается значительно медленнее.
“Если нужно, я буду встречаться со всеми игроками на рынке нефтепродуктов. Никто не говорит, что надо работать в убыток – они частные компании, но мы должны донести им четкую позицию, что сверхприбыли в этой сфере быть не должно, что они должны, если есть условия для понижения цены, это сделать”, – сказал Гройсман в интервью одному из украинских телеканалов.
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Гройсман напомнил, что поручил Государственной фискальной службе проанализировать таможенные декларации импортеров топлива и посмотреть, где могут быть злоупотребления.
“Если мы найдем хоть одну гривню злоупотреблений – мы будем карать нещадно тех, кто позволил себе это сделать”, – сказал он.
Он также отметил, что правительство будет ожидать выводов Антимонопольного комитета относительно этой ситуации.
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