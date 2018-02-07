В Украине подскочат цены на бензин: НБУ озвучил прогноз

В 2018 году в Украине бензин в Украине подорожает на 10,8%.
Речь об этом идет в инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ).
Кроме того, остальные товары также получат “наценку” из-за подорожания бензина. Цены на нефтепродукты растут во всем мире, а в такой ситуации производители, как правило, заранее закладывают в стоимость своей продукции повышенную “бензиновую” или транспортную составляющую.
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Только за январь подорожание бензина на автозаправках Украины составило 7%. Если в начале января бензин марки А-92 стоил в среднем 27,7 грн/л, то в начале февраля – уже 29,64 грн (+7%). Бензин А-95 в начале января стоил 28,43 грн/л, а в начале февраля – 30,39 грн/л (+6,9%). Дизтопливо за месяц подорожало с 26,21 до 28,21 грн/л (+7,6%).
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