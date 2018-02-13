Под Пекином достраивают самый большой аэропорт в мире (фото)

В 2019 году, согласно заверению властей Пекина, в городе будет завершена постройка самого большого аэропорта в мире. На данный момент окончено возведение каркаса для терминальных зданий, только их площадь по итогу составила 313 313 тыс. кв. м.

Ежегодно этот аэропорт будет принимать до 72 миллионов пассажиров, совершать до 620 тыс. рейсов и перевозить до 2 миллионов тонн грузов, тем самым значительно облегчив работу первого аэропорта Пекина.