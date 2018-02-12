Что ждать от курса на этой неделе?

На минувшей неделе курс доллара к гривне продолжил свое падение, снизившись с прошлого понедельника на всех сегментах валютного рынка на 2,2-3,2%, при этом темпы падения американской валюты по сравнению с предшествующей неделей ускорились.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,89 грн до 27,06 грн, или на 3,0%.

Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным регулятора, за это же время снизился с 27,74 грн до 26,85 грн, или на 3,2%.

Средние курсы покупки/продажи доллара на наличном рынке в банках снизились за неделю с 27,62/27,94 до 26,94/27,32.

Таким образом, покупка снизилась на 2,5%, а продажа – на 2,2%. При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 1,1% до 1,4% за счет более быстрого снижения покупки по сравнению с продажей.

Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, основные причины наблюдаемого укрепления гривны – увеличение продажи валюты экспортерами с одновременным снижением спроса на нее со стороны нерезидентов. Продолжает оказывать свое стабилизирующее воздействие на рынок решение НБУ поднять ключевую ставку.

По прогнозам эксперта на этой неделе стоит ожидать продолжения падения курса доллара.

“Безналичный доллар может снизиться через неделю до 26,5 грн, а наличный доллар в банках будет торговаться около 26,3/26,7 грн”, – говорит Иосуб.