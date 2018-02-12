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Visa и Mastercard ввели комиссию на покупку биткоинов

Visa и Mastercard ввели комиссию на покупку биткоинов

Visa и Mastercard ввели комиссию в размере 5% на покупку криптовалюты по дебетовой или кредитной карте, приравняв такие операции к снятию наличных. О новых правилах сообщила биржа Coinbase.

Кроме того, сама биржа снимает при таких операциях 4%. Таким образом, инвестор теряет почти 10% суммы.

Кроме того, операции по покупке криптовалюты не подпадают под беспроцентный льготный период по кредитной карте. Клиенты Visa и Mastercard также могут совершить покупку с более низкой комиссией через банковский перевод, но это занимает несколько дней.

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Аналитики полагают, что подобные изменения могут коснуться криптовалютных операций и через другие биржи.

По материалам Сегодня
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