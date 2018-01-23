Крупнейший банк Швеции запретил сотрудникам торговать криптовалютами

Крупнейший шведский банк Nordea разослал письма своим сотрудникам, в которых запретил им торговать биткоинами и другими криптовалютами.

По словам пресс-секретаря банка Афродити Келлберг, запрет вступит в силу 28 февраля.

Сотрудники, которые уже владеют криптовалютой, не будут обязаны продать ее, хотя банк и рекомендует им сделать это. В Nordea на конец третьего квартала прошлого года работало 31,5 тыс. сотрудников.

“Риски кажутся слишком высокими, а защита от них как сотрудников, так и банка в целом недостаточна”,— отметила Келлберг.

Еще в декабре генеральный директор Nordea Каспер фон Кошкёлль высказал свои сомнения по поводу криптовалют. Он назвал биткоин абсурдной конструкцией, противоречащей логике, заявив также, что биткоин в основном используется для совершения финансовых преступлений.

Как заявил представитель Европейской банковской федерации (EBF) Раймонд Френкен, у EBF нет официальной позиции по криптовалютам.

По его данным, Nordea стал первым банком, который ввел подобный запрет, если другие банки последуют его примеру, то EBF придется сформулировать собственную позицию по этому вопросу.