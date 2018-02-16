Максим Пархоменко: Ethereum. О плюсах и минусах

Эфириум – блокчейн нового поколения или удобное средство платежа? На данный момент, при определении, что такое криптовалюта, многие вкладывают в это понятие именно платежное средство. Но это так только частично. Для более ясного понимания разницы между Bitcoin и Эфириумом, давайте разберем отличия и особенности последнего.

Ethereum предлагает удобные решения для запуска приложений, привлечения средств и создания смарт-контрактов. Все это – на базе блокчейна. В системе используется собственный язык программирования, и собственное средство платежа и взаиморасчеты — Эфир.

Рост ICO проектов в 2017 году был обусловлен возможностью более быстрого запуска новой монеты или технологии. В первую очередь Эфир снизил сложность проведения таких операций до минимума, упростив сам процесс, из-за чего и снизилась его стоимость.

Таким образом, Эфир стал более легкой площадкой для запуска новых проектов, чем и вызвана такая его популярность.

Так, если в системе Bitcoin транзакции проводились крайне долго, то в Эфире их скорость увеличена в более чем сотню раз. Вторым отличием является использования Эфира как монеты.

Если Bitcoin используют как транзакционный метод, то Эфир, при использовании его как системы для блокчейн приложений, взимает плату за действия в этих приложениях, которая называется – ГАЗ. Это является существенным отличием от Биткойна.

Для проведения действий в блокчейне Эфириум с пользователей будет удерживаться определенное количество ГАЗА, стоимость которого подвязана под монету Эфир и используется исключительно как оплата за действия.

Таким образом, у нас появляется спрос на этот актив. В связи с этим монета имеет реальный спрос со стороны пользователей.

В сравнении с другими криптовалютами, Эфир уже не считается прогрессивной и передовой технологией, но при этом остается хорошо зарекомендовавшей себя системой, в которой отработаны многие ошибки.

Основными минусами Эфира является масштабируемость монеты. Буквально каждый месяц, при проведении нового крупного ICO, система падает.

Система обрабатывает однозначно больше транзакций, но все же это количество недостаточное. В связи с этим в прошлом году начали стартовать многие проекты блокчейна третьего поколения. Они призваны решить проблему скорости транзакций, расширить возможности смарт-контрактов и вопросы обмена.

Основной новацией этих проектов является технологии атомарных свопов и возможность взаимодействия между двумя блокчейнами.

В рамках первой новации атомарные свопы позволяют участникам обменять цифровые валюты без участия бирж или посредников. Это позволяет уменьшить объем комиссий, уплаченных лишним посредникам, и обезопасить транзакции.

Вторая новация позволяет контактировать двум разным блокчейнам и проводить операции друг с другом. Т.е проводить синхронизацию двух разных систем между собой.

Примером может служить приход к врачу, когда используемый вами блокчейн для идентификации вас взаимодействует с блокчейн больницы, в которой хранятся данные о вас.

Технологию можно считать прорывной, и ее развитие начинается уже сейчас. Эфириум явно проигрывает в этом процессе. Но важно понимать, что применение этих технологий еще крайне далеко от применения в реальной жизни.

К примеру, сам Эфир по многим оценкам реально начнет внедряться в мировую экономику только в этом году. Скорость ввода технологии также под большим вопросом.

Иными словами, технологии, которые создаются сейчас в реальности, опережают текущее время на десятилетия.

На данный момент еще только начинает формироваться структура для перевода инфраструктуры на блокчейн. Этот процесс не будет мгновенным даже в передовых мировых экономиках.

Максим Пархоменко, аналитик Альпари