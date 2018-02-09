Интерес к украинской ГТС проявили 10 европейских стран

Украинской газотранспортной системой (ГТС) заинтересовались Бельгия, Франция, Нидерланды, Польша, Словакия, Испания, Италия, Румыния, Греция и Германия, семь потенциальных партнеров уже прислали свои предложения в Украину.

Об этом сообщил вице-премьер министр Владимир Кистион.

“Уже 21-22 февраля проводим первые интервью с компаниями, которые прислали свои предложения в Украину”, — написал Кистион на своей странице в Facebook.

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Консультации с потенциальными партнерами будет проводить рабочая группа правительства. Однако прием предложений от других операторов ГТС не прекращается — Министерство энергетики продлило сбор предложений до 1 марта 2018 года, для компаний, которые не успели подать заявки до 1 февраля.

Затем рабочая группа обобщит и сформирует предложения к условиям конкурса и предложит на рассмотрение правительства и Верховной Рады.

Победитель конкурса войдет в консорциум по управлению украинской ГТС.