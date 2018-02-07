"Газпром" посчитал экономический эффект от "Северного потока-2"

Экономический эффект от проекта “Северный поток 2” на свободный денежный поток и EBITDA “Газпрома” от полной консолидации и более низких транспортных затрат может существенно превысить $1 млрд в год, заявил зампред правления концерна Андрей Круглов на встрече с инвесторами в Нью-Йорке.

Аналогичный эффект, но меньшего масштаба, российский монополист ожидает получить и от проекта “Турецкий поток”.

Круглов напомнил, что стоимость транспортировки тех же объемов газа через Украину составляет более $1,5 млрд в год.

Он объяснил, что в условиях полной консолидации трубопроводного проекта в отчетности “Газпрома” в расходных статьях отчетности будет отражаться не взимаемый полный тариф, а только гораздо более низкие операционные затраты. Инвестиционная компонента в составе тарифа заменится неденежной статьей затрат – амортизацией.

“С точки зрения формирования показателей EBITDA и свободного денежного потока инвестиционная компонента станет равна нулю. Обеспечивающая формирование прибыли компонента станет равна нулю. Разница в полном объеме пойдет на увеличение ключевых финансовых показателей и денежного потока “Газпрома”, – объяснил Круглов.

Справка Finance.ua

В декабре 2017 года “Северный поток-2” получил первое частичное разрешение в Германии.