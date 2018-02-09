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Китай намерен легализовать робомобили

Китай намерен легализовать робомобили

Министерство транспорта КНР готовит первые правила регулирования для робомобилей. Многие китайские компании уже тестируют беспилотные автомобили на дорогах общего пользования, но при этом в стране до сих пор нет законов в этой отрасли. В то же время в Америке законодательство для робомобилей уже ввели более 24 штатов. Эксперты полагают, что Китай введет максимально либеральные законы, чтобы не отстать от США.

Китай считается крупнейшим мировым производителем автомобилей, а число компаний, разрабатывающих беспилотные авто, растет в стране с каждым годом. Однако в КНР до сих пор нет законов, регулирующих правила эксплуатации робомобилей. «Мы строим тестовые площадки и работаем над рекомендациями для испытаний беспилотных машин на дорогах общего пользования», — рассказал министр транспорта КНР Ли Сяопэн в интервью телеканалу China Central Television.

Испытания беспилотных автомобилей на китайских дорогах уже проводятся, но пока в ограниченном масштабе. Так, в конце прошлого года в Пекине производителям робомобилей разрешили тестировать их разработки на общественных трассах по предварительной договоренности. До этого власти запрещали любые эксперименты с беспилотными автомобилями в городской среде.

В этом году уже две китайских компании — Pony.ai и JingChi — начали проводить испытания робомобилей. При этом в прошлом году и Pony.ai, и JingChi переместили свои головные офисы из Кремниевой долины в китайский Гуанчжоу. К декабрю обе компании намерены запустить сервисы роботакси в Китае.

Внедрение технологий в Китае часто начинается позже, но происходит быстрее, чем в других странах. Так, например, за несколько лет страна стала одним из мировых лидеров по объему безналичных платежей. В случае с робомобилями у Китая тоже есть шанс вырваться вперед. В интервью South China Morning Post, аналитик консалтинговой компании TrendForce Иветт Лин отметила, что власти, скорее всего, не будут устанавливать жестких ограничений на испытания робомобилей. В результате другие китайские стартапы, которые базируются за рубежом, вернутся обратно на родину, считает Лин.

По материалам hightech.fm
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