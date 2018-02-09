Китай намерен легализовать робомобили

Министерство транспорта КНР готовит первые правила регулирования для робомобилей. Многие китайские компании уже тестируют беспилотные автомобили на дорогах общего пользования, но при этом в стране до сих пор нет законов в этой отрасли. В то же время в Америке законодательство для робомобилей уже ввели более 24 штатов. Эксперты полагают, что Китай введет максимально либеральные законы, чтобы не отстать от США.

Китай считается крупнейшим мировым производителем автомобилей, а число компаний, разрабатывающих беспилотные авто, растет в стране с каждым годом. Однако в КНР до сих пор нет законов, регулирующих правила эксплуатации робомобилей. «Мы строим тестовые площадки и работаем над рекомендациями для испытаний беспилотных машин на дорогах общего пользования», — рассказал министр транспорта КНР Ли Сяопэн в интервью телеканалу China Central Television.

Испытания беспилотных автомобилей на китайских дорогах уже проводятся, но пока в ограниченном масштабе. Так, в конце прошлого года в Пекине производителям робомобилей разрешили тестировать их разработки на общественных трассах по предварительной договоренности. До этого власти запрещали любые эксперименты с беспилотными автомобилями в городской среде.

В этом году уже две китайских компании — Pony.ai и JingChi — начали проводить испытания робомобилей. При этом в прошлом году и Pony.ai, и JingChi переместили свои головные офисы из Кремниевой долины в китайский Гуанчжоу. К декабрю обе компании намерены запустить сервисы роботакси в Китае.

Внедрение технологий в Китае часто начинается позже, но происходит быстрее, чем в других странах. Так, например, за несколько лет страна стала одним из мировых лидеров по объему безналичных платежей. В случае с робомобилями у Китая тоже есть шанс вырваться вперед. В интервью South China Morning Post, аналитик консалтинговой компании TrendForce Иветт Лин отметила, что власти, скорее всего, не будут устанавливать жестких ограничений на испытания робомобилей. В результате другие китайские стартапы, которые базируются за рубежом, вернутся обратно на родину, считает Лин.