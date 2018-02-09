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Киберполиция предложила узаконить криптовалюту

Киберполиция предложила узаконить криптовалюту

В Украине легализация криптовалют позволит киберполиции сделать этот вид деловой активности контролируемым, — заявил заместитель начальника Департамента киберполиции Александр Гринчак.

«Что касается криптовалют, сейчас мы разработали ряд предложений, вынесли этот вопрос на уровень правительства и хотим легализовать криптовалюту, чтобы она была подконтрольна. С помощью этой валюты совершается немало преступлений: продажа наркотиков, оружия и прочее», – рассказал правоохранитель в эфире «Радио Свобода».

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По его словам, очень часто в полицию обращаются с заявлениями о похищении криптовалюты, а также существуют мошеннические схемы, когда владелец так называемого «электронного кошелька» предоставляет мошенникам доступ к своим аккаунтам, и они переводят десятки тысяч долларов на другой «кошелек».

«Этот вид преступления можно квалифицировать как мошенничество с использованием электронно-вычислительной техники. Человек обманутый, он перечислил какие-то электронные средства за какие-то услуги и взамен ничего не получил – это чистое мошенничество», – добавил заместитель начальника Департамента киберполиции.

По материалам Радио Свобода
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