НБУ предложил написать новый законопроект про майнинг и криптовалюты

Национальный банк Украины выступает за скорейшее создание совместной рабочей группы с регуляторами и участниками рынка для разработки нового законопроекта, который бы урегулировал вопрос криптовалют в Украине.

Об этом сообщил руководитель проектов департамента открытых рынков НБУ Эмал Бахтари.

“Мы хотим вместе подготовить документ, который будет наработкой рабочей группы, где будут и ключевые государственные институты, которые в этом должны быть задействованы, и участники рынка, так как они лучше знают эту технологию и то, как определить те или иные явления… Мы будем делать совместный документ и будем стараться, чтобы он все же был принят “, – сказал Бахтари.

Он напомнил, что законопроекты, которые сейчас есть в парламенте, они несовершенны, и к ним очень много замечаний со стороны финрегуляторов. И предложение НБУ заключается в написании нового документа.

“Нужен новый документ, в котором будет четко определен статус того же майнинга, тех же криптовалют, виртуальных валют в целом, ICO и технологий блокчейн”, – подчеркнул Бахтари.

По словам руководителя департамента открытых рынков НБУ, введение технологии блокчейн, смарт-контрактов – это вещи, “которым не нужно мешать, а нужно наоборот поддерживать”. И тот факт, что в законодательном поле нет для них определения, создает неясность, которую нужно преодолеть.

По мнению представителя НБУ, это нужно сделать “как можно скорее, безотлагательно”, чтобы никто не обвинял регулятор в том, что он затягивает процесс.

Напомним, СНБО поручил НБУ совместно с другими ведомствами и регуляторами подготовить предложения по урегулированию рынка криптовалют в Украине с целью мониторинга транзакций и идентификации субъектов криптовалютних операций, взыскание налогов.