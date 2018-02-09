В Одессе создали чат-бота на замену мэру, который уже месяц не появляется на работе

Мэр Одессы Геннадий Труханов с января не появляется на работе, продлевая себе отпуск: СМИ предполагают, что это может быть связано с делом, которое ведет НАБУ и в котором фигурирует чиновник. Последний раз он физически появлялся на рабочем месте еще до Нового года. Зато теперь жители города могут пообщаться с его виртуальным аватаром, сообщает Platfor.ma.

Местный журналист Николай Яковенко специально для этого создал чат-бота для Telegram под названием «Труханов слушает». Начать диалог с ботом можно с вопроса «Где Труханов», на который у него есть множество ответов — от философских до бытовых. Среди вариантов ответов в том числе и такой: «Есть 1% вероятности, что он сидел за рулем той самой Tesla, которую отправили в космос».

Продолжать общение с ботом можно на наболевшие темы: в частности, можно спросить про киоски с шаурмой, с которыми пытался бороться мэр, про его российское гражданство и про завод «Краян» (НАБУ как раз и расследует законность покупки корпусов завода мэрией города).



