Qualcomm отказалась от самой крупной сделки технологического сектора с Broadcom

Один из крупнейших мировых производителей компонентов для мобильных устройств Qualcomm отклонил предложение со стороны производителя микросхем Broadcom о покупке компании, говорится в сообщении Qualcomm.

Последнее предложение от Broadcom поступило 5 февраля. Тогда Broadcom предложила купить все акции Qualcomm по цене 60 долларов наличными и 22 доллара в акциях Broadcom. Таким образом, стоимость сделки оценивалась в 121 миллиард долларов, что делало ее самой крупной за всю историю технологического сектора. Qualcomm отказывается от слияния с Broadcom уже второй раз. До этого в ноябре она отклонила предложение стоимостью 103 миллиарда долларов.

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Совет директоров Qualcomm счел, что последнее предложение Broadcom существенно недооценивает компанию. Тем не менее, Qualcomm предлагает провести встречу с представителями Broadcom для обсуждения недостатков предложения.

Компания Qualcomm – один из крупнейших мировых производителей чипов и компонентов для мобильных устройств, процессорные решения которого используются в смартфонах и планшетах Nokia, LG, Samsung, HTC, Sony и других. Штаб-квартира компании расположена в Сан-Диего, Калифорния (США).

Broadcom – один из мировых лидеров в производстве интегральных микросхем для устройств связи. Рыночная капитализация компании составляет около 100 миллиардов долларов.