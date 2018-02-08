Энергоэксперт объяснил выгоду от формулы "Роттердам+"

Директор специальных программ НТЦ “Психея” Геннадий Рябцев считает, что введение формулы “Роттердам+”, несмотря на критику, является положительным явлением, а сама методика содержит выгоды для потребителей электроэнергии.
“Наличие этой формулы, которая почему-то на широкий круг вышла под названием “Роттердам+”, является положительным фактом. Потому что она позволяет определить индикаторы рынка, причем европейские ценовые индикаторы. Если мы говорим о нынешнем украинском рынке, без индикаторов на нем обойтись невозможно. Во вторых, методика является исключительно выгодной для конечного потребителя, особенно на рынке, который растет. Поэтому она не учитывает спотовые колебания, которые происходят время от времени, которые имеют обычно спекулятивный характер. Она сглаживает их”, – отметил эксперт, передает Gazeta.ua.
Геннадий Рябцев считает, что критика методики определения цены энергетического угля имеет признаки манипулирования общественным мнением.
“Методика есть, ее наличие является правильным, это нужно обязательно было вводить, никто не предложил ничего лучшего, несмотря на всю критику. Возникает, безусловно, ряд проблем, которые вызывают возможности манипулирования общественным мнением. О чем идет речь? Во-первых, от начала создания методики не было доказано ее преимуществ. Теперь каждый из потребителей может прогнозировать свою деятельность как минимум на квартал вперед. Она сглаживает эти колебания. Она на растущем рынке будет для конечного потребителя очень выгодной. Думаю, что, вполне возможно, тогда не было бы этих манипуляций, спекуляций вокруг нее”, – отметил он.
По мнению эксперта, СМИ преувеличивают влияние изменения цены угля на конечную оптовую цену электроэнергии.
“Там даже рост этой цены вдвое настолько незначительно повлияет на конечную цену, которая выдается ГП “Энергорынок”, на этом следует, на мой взгляд, настаивать и всегда говорить. О чем вы говорите, когда там ищете эти копейки, тогда как на выходе там изменения не столь существенные”, – сказал Геннадий Рябцев.
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