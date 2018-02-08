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В Украину зайдет новый арабский перевозчик - Омелян

В Украину зайдет новый арабский перевозчик - Омелян

В Украине может появиться еще один топовый арабский перевозчик, который будет осуществлять полеты в Азию из региональных украинских аэропортов.

Об этом министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сказал во время пресс-встречи “Открытое небо: когда летать сможет каждый?”, – сообщает корреспондент Укринформа.

“Сейчас ведутся переговоры с одним из топовых арабских перевозчиков, я уверен – удачные. И если они откроют свои перевозки из Львова в Азию и из Харькова в Азию, мы увидим многих поляков, которые приедут во Львов, потому что это рядом, и полетят дешево в Азию, а еще мы увидим белорусов, которые прилетят в Харьков”, – отметил министр.

По его словам, перевозчик пока еще изучает рынок.

Также Омелян заявил, что авиакомпания Qatar Airways планирует увеличить географию своих полетов в Украине.

“Мы получим новый хаб для украинцев и жителей Азии, которые будут лететь в Украину, собственно в Дохе”, – подчеркнул министр.

По материалам УКРИНФОРМ
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