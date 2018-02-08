Lenovo массово отзывает ноутбуки

Lenovo инициировала добровольную проверку ThinkPad X1 Carbon пятого поколения. Названные ноутбуки оснащаются 14-дюймовым дисплеем с разрешением WQHD (2560×1440 точек) или FHD (1920×1080 пикселей).

Применён процессор Intel Core седьмого поколения (вплоть до модели Core i7-7600U). Объём оперативной памяти может достигать 16 Гбайт, вместимость твердотельного накопителя SSD PCIe – 1 Тбайт.

Программа отзыва организована в связи с риском возгорания. Lenovo получила несколько сообщений от владельцев ThinkPad X1 Carbon о перегреве аккумулятора.

Выяснилось, что батарея портативного компьютера может быть повреждена из-за незакреплённого должным образом винта. Это порождает вероятность перегрева аккумулятора и его возгорания.

Отзыву подлежат более 83 тыс. ноутбуков ThinkPad X1 Carbon пятого поколения, выпущенных с декабря 2016 года по октябрь 2017 года.

Lenovo проинспектирует отзываемые портативные компьютеры и при необходимости устранит проблему. Ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.