Глава Минфина Южной Кореи высказал свое мнение касательно криптовалют и блокчейна

Во время поездки в Китай министр финансов Южной Кореи Ким Донг-Йон заявил, что блокчейн может «разрушить мир и полностью изменить его». Он также сказал, что технология «является важным технологическим прорывом для развития четвертой промышленной революции», пишет Cointelegraph.
Во время встречи с главой Народного банка Китая Чжоу Сяочуанем министр финансов Южной Кореи Ким Донг-Йон рассказал о необходимости более тесного сотрудничества с Китаем для развития блокчейн-технологий.
«Министерство финансов Южной Кореи не планирует и не собирается уничтожать или запрещать криптовалюты, — сказал он. — Блокчейн — это важный технологический прорыв на пути к четвертой промышленной революции, поэтому министерство будет придерживаться осмотрительного подхода к регулированию этого рынка. Но на злоупотребления при использовании криптовалют будут наложены строгие ограничения».
Ранее министр также говорил о том, что майнинг необходим и является важной составляющей блокчейн-сетей с открытым кодом. Если не будет криптовалют, у людей не будет стимула участвовать в работе блокчейн-компаний, из-за чего публичный блокчейн перестанет существовать. «Это не касается централизованных и контролируемых блокчейнов, — сказал он. — Но если мы говорим о публичных блокчейн-сетях, то им необходим майнинг для генерирования блоков и стимулирования участников сети».
Хотя южнокорейское правительство и аппарат президента Мун Чжэ Ина несколько раз подтвердили, что не собираются запрещать криптовалютный трейдинг, министр финансов Ким Донг-Йон в ходе своего выступления еще раз заявил, что Южная Корея намерена регулировать и стимулировать рынок криптовалют, чтобы защитить инвесторов и способствовать росту бизнеса.
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