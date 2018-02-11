Forbes составил рейтинг криптобогачей (список)

Forbes впервые составил список людей, которые разбогатели благодаря криптовалюте.
Журнал не называет точное состояние участников рейтинга, а указывает лишь примерный диапазон.
Всего в список Forbes вошли 19 человек.
Рейтинг возглавил Крис Ларсен — сооснователь Ripple, криптовалютной платформы для платежных систем. Его состояние оценивается в $7,5–$8 млрд. Второе место занял Джозеф Лубин, основатель криптовалютной платформы ConsenSys ($1–5 млрд), на третьем Чанпен Чжао — директор криптообменной биржи Binance ($1,1–2 млрд). На четвертом месте в списке — братья-близнецы Тайлер и Кэмерон Уинклвосс, их состояние оценивается в $900 млн –$1,1 млрд.
В рейтинге на 17 месте оказался также изобретатель валюты Ethereum Виталий Бутерин. Ethereum – вторая по популярности криптовалюта в мире после Bitcoin. Капитал Бутерина составляет $400-500 млн.
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