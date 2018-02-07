В Раде рассказали, сколько газа украла Россия в Крыму

За время аннексии Крыма Россия незаконно добыла из украинских месторождений газа около 7,2 млрд куб. м голубого топлива. Об этом заявила замглавы комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Ольга Белькова, передает “Сегодня”.

“На момент оккупации Крыма народ Украины владел большими запасами нефти и газа в Крыму, а именно – через “Черноморнефтегаз”, который тогда владел 19 специальными разрешениями на пользование недрами”, – сказала депутат.

По ее словам, 14 из них – на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, еще четыре – на суше в Крыму и одно специальное разрешение – на подземное хранилище природного газа.

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“С момента аннексии Крыма Россия незаконно добыла из месторождений Украины почти 7,2 млрд кубов природного газа, нефти и природного конденсата – 231 тонну”, – отметила депутат.

Как подчеркнула Белькова, пять спецразрешений “Черноморнефтегаза” теперь аннулированы, “ведь общество не имеет возможности продолжать их действие, а еще 4 лицензии также в ближайшее время могут быть приостановлены”.

“На указанных месторождениях ведет добычу Россия – через подконтрольные предприятия”, – сообщила Белькова.