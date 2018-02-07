Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 1593 0

В Раде рассказали, сколько газа украла Россия в Крыму

В Раде рассказали, сколько газа украла Россия в Крыму

За время аннексии Крыма Россия незаконно добыла из украинских месторождений газа около 7,2 млрд куб. м голубого топлива. Об этом заявила замглавы комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Ольга Белькова, передает “Сегодня”.

“На момент оккупации Крыма народ Украины владел большими запасами нефти и газа в Крыму, а именно – через “Черноморнефтегаз”, который тогда владел 19 специальными разрешениями на пользование недрами”, – сказала депутат.

По ее словам, 14 из них – на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, еще четыре – на суше в Крыму и одно специальное разрешение – на подземное хранилище природного газа.

Читайте также: Захваченный Россией Черноморнефтегаз работает на истощение и сокращает добычу газа – Нафтогаз

“С момента аннексии Крыма Россия незаконно добыла из месторождений Украины почти 7,2 млрд кубов природного газа, нефти и природного конденсата – 231 тонну”, – отметила депутат.

Как подчеркнула Белькова, пять спецразрешений “Черноморнефтегаза” теперь аннулированы, “ведь общество не имеет возможности продолжать их действие, а еще 4 лицензии также в ближайшее время могут быть приостановлены”.

“На указанных месторождениях ведет добычу Россия – через подконтрольные предприятия”, – сообщила Белькова.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Все, что мы знаем про:Верховная Рада
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018