Украинцы потратили 30 млрд грн. на телефоны и компьютеры

За прошедший год украинцы потратили на мобильные телефоны свыше 22 млрд грн. — в разы больше, чем на любую другую персональную электронику. Такие данные приводят компании GfK Ukraine и MOYO.ua, проанализировав покупки украинцев.
Несмотря на то, что сумма в 22 млрд грн. кажется огромной, за нее было куплено порядка 6 млн телефонов и смартфонов (в среднем 3 700 грн. за единицу). Учитывая спрос прошлого года, выходит, что новые мобильники украинцы покупают, в среднем, раз в 5-6 лет (без учета рынка б/у устройств и покупок за рубежом).
Самыми продаваемыми смартфонами в сети MOYO.ua оказались устройства от Samsung, Apple и Huawei. Кстати, наибольший спрос был на «бюджетник» — Samsung Galaxy J3. Среди кнопочных телефонов лидерство удерживают «бабушкофоны» Sigma.
Что касается планшетных компьютеров, то, по данным GfK Ukraine, за прошедший год в Украине их продано всего около полумиллиона на сумму 2,2 млрд грн. (средняя цена за единицу — 4100 грн.). Самыми популярными моделями, по данным MOYO.ua, в 2017 году были представители линейки Samsung Galaxy Tab, а также Lenovo Tab 3 Essential.
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