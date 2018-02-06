Конгресс США хочет защитить Украину от киберугроз

Руководство Республиканской партии в Палате представителей согласилось вынести на повестку дня законопроект об укреплении сотрудничества США и Украины в сфере кибербезопасности.

Об этом сообщает “Голос Америки”.

Автор законопроекта – конгрессмен-республиканец Брендан Бойл, он зарегистрировал его еще в прошлом году.

“Я рад, что руководство Республиканской партии в Палате представителей согласилось вынести на повестку дня голосование моего законопроекта, который имеет поддержку в обеих партиях и поможет Украине защитить свою кибербезопасность от российской агрессии”, – написал Бойл в Twitter.

Чтобы закон вступил в силу, его должна утвердить Палата представителей, Сенат и подписать президент США.