АМКУ отдал "Чумак" под контроль Dragon Capital

Инвестиционной компании Dragon Capital разрешили получить контроль над ЧАО «Чумак» (Каховка Херсонской обл.). Об этом говорится в сообщении Антимонопольного комитета Украины.

«Предоставлено разрешение ООО «Компания «Чумак» (г.Киев) на приобретение в собственность акций ЧАО «Чумак» (г. Каховка, Херсонская обл.), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества», — говорится в сообщении АМКУ, передает Agroportal.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, основателем ООО «Компания «Чумак» явлется компания Dragon Capital (ООО «Драгон Капитал Инвестментс»).

Справка Finance.ua

ЧАО «Чумак», один из крупнейших производителей продуктов питания в Украине, основано в 1996 году шведскими бизнесменами Карлом Стуреном, Йоханом Боденом и основателем компании «Тетра Пак» Хансом Раузингом.