Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 675 0

АМКУ отдал "Чумак" под контроль Dragon Capital

АМКУ отдал "Чумак" под контроль Dragon Capital

Инвестиционной компании Dragon Capital разрешили получить контроль над ЧАО «Чумак» (Каховка Херсонской обл.). Об этом говорится в сообщении Антимонопольного комитета Украины.

«Предоставлено разрешение ООО «Компания «Чумак» (г.Киев) на приобретение в собственность акций ЧАО «Чумак» (г. Каховка, Херсонская обл.), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества», — говорится в сообщении АМКУ, передает Agroportal.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, основателем ООО «Компания «Чумак» явлется компания Dragon Capital (ООО «Драгон Капитал Инвестментс»).

Справка Finance.ua

  • ЧАО «Чумак», один из крупнейших производителей продуктов питания в Украине, основано в 1996 году шведскими бизнесменами Карлом Стуреном, Йоханом Боденом и основателем компании «Тетра Пак» Хансом Раузингом.
  • ЧАО «Чумак» завершило 2016 год с чистым убытком 167,6 млн грн, что в два раза меньше убытка в 2015 году (336,6 млн грн).
По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018