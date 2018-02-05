У iPhone X появилась новая проблема

Владельцы флагманской модели смартфона Apple – iPhone X – массово жалуются на проблемы с приемом входящих звонков. Об этом пишет газета Financial Times.
Сотни пользователей на различных форумах утверждают, что дисплей устройства не отображает информацию о входящем вызове в течение нескольких секунд, несмотря на то, что звуковой сигнал идет.
Это не дает пользователю возможности нажать на виртуальную кнопку, что необходимо для ответа на вызов.
“В момент поступления входящего звонка на iPhone X слышен рингтон, однако дисплей начинает реагировать лишь через 6-8 секунд”, – жалуется один из пользователей на странице службы поддержки Apple.
“Зачастую я лишь слышу звонок, но не вижу информации о нем на дисплее”, – пишет другой владелец iPhone X.
Apple сообщила, что изучает сообщения о возникающей проблеме.
Согласно оценкам аналитической компании Canalys, в четвертом квартале 2017 года Apple продала 29 млн iPhone X, устройство стало самым популярным смартфоном в предрождественский период.
Глава Apple Тим Кук заявил на прошлой неделе, когда компания опубликовала квартальную отчетность, что удовлетворенность клиентов последней моделью iPhone является “невероятной”, сославшись на исследование аналитической компании 451 Research.
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