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Украинцам заменят пенсионные удостоверения

Украинцам заменят пенсионные удостоверения

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) переходит на электронный документооборот. Это необходимо для того, чтобы клиенты, обращаясь в ПФУ, могли получить услуги в любом агентском пункте, а не только там, где подавали документы. Кроме того, информация из “электронного пенсионного дела” не сможет быть использована не по назначению или по злому умыслу.

Дело в том, что одновременно с электронным документооборотом ПФУ разрабатывает комплексную систему защиты информации. “Пропуском” к персональным данным станет модернизированное пенсионное удостоверение. Эти изменения предусмотрены в “Стратегии модернизации и развития Пенсионного фонда до 2020 года”.

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Предполагается, что новое пенсионное удостоверение будет иметь вид банковской карточки. В нем будет содержаться вся информация о пенсионном деле (включая номер и другие обязательные реквизиты), о предоставленных льготах и правах на участие в разных социальных программах.

При этом пенсионное удостоверение одновременно будет служить и платежной банковской карточкой.

По материалам Сегодня
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