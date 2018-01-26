Пенсионные нововведения: когда повысят выплаты и сколько нужно стажа

В Украине пенсионная реформа начала работать еще осенью 2017 г. В этом году правительство намерено продолжить реформирование пенсионной системы. Так, некоторые изменения вступили в силу уже с 1 января 2018 г., другие будут внедряться на протяжении года,
В прошлом году на пенсию по возрасту могли выйти в 60 лет те, у кого было всего 15 лет стажа. К слову, минимальный страховой стаж будет увеличиваться ежегодно на один пункт. Таким образом, в 2028 г. необходимый стаж составит 35 лет.
Недостающий стаж можно будет докупить, правда, придется заплатить сумму единого социального взноса в двойном размере, т.е. – 1408 грн за каждый месяц покупки.
Весь трудовой стаж до 2004 г. автоматически приравнивается к страховому, а уже с 2004 г. правила подсчета немного изменились. Так, с тех пор в страховой стаж включаются только те месяцы, за которые человек платил взносы на пенсионное страхование, если же взнос за какой-то месяц не был проплачен – этот период не засчитывается в страховой стаж.Читайте также: Для кого в Украине увеличится размер пенсии в 2018 году
Также не будут насчитываться “особые” пенсии для некоторых льготных категорий. Сюда относятся депутаты, судьи, дипломаты и т.д. – всех их переведут на единую формулу расчета пенсий (соотношение дохода и средней зарплаты).
В рамках пенсионной реформы правительство обещает продолжать индексацию пенсий. Отмечается, что в прошлом году, благодаря осовремениванию, пенсии выросли больше, чем на 40%, а средняя сумма одной достигла 2447 грн. Чиновники обещали, что намерены вновь провести индексацию в 2018 г.
Но осовременивание в этом году вряд ли предвидится, т.к. в бюджете соответствующие положения не прописали, а согласно самой пенсионной реформе, индексация пенсий запланирована на 2019 г. Автоматический перерасчет пенсий и вовсе введут только в 2021 г., его привяжут к индексам роста цен и средней зарплаты.
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