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Украина не увеличивает посевы кукурузы несмотря на рост ее цены - Bloomberg

Украина не увеличивает посевы кукурузы несмотря на рост ее цены - Bloomberg

Крупнейшие производители кукурузы в Украине не спешат расширять посевы этой культуры несмотря на то, что цена на нее достигла высочайшей отметки за последние 18 месяцев.

Об этом пишет Bloomberg.

Частично это связано с тем, что экспортные цены на зерно до сих пор составляют лишь половину от той, которая была в 2011 году. К тому же, поставщикам приходится иметь дело с конкурентами из Бразилии.

У украинских фермеров были проблемы с кукурузой в прошлом году, когда суровые погодные условия сократили урожай на 14%. В то же время, другие культуры, такие как подсолнечник, оказались более прибыльными.

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В этом году некоторые украинские фирмы планируют даже еще больше сократить посевы кукурузы. К примеру, агрохолдинги “Мрия” и “Нибулон” запланировали сокращение на 17% в следующем сезоне. Еще два производителя в Украине, с которыми общался Bloomberg, сообщили, что не собираются увеличивать производство кукурузы.

“Ее стоимость до сих пор остается непривлекательной для производителей даже после последнего подорожания”, – сказал глава зернового подразделения UkrLandFarming Виктор Спасский.

Он рассказал, что вместо кукурузы его фирма рассматривает увеличение посевов подсолнечника и сои.

Нежелание увеличивать производство культуры в следующем сезоне может уменьшить экспорт четвертого в мире поставщика.

Украинские зарубежные продажи кукурузы уже сократились на 16% ввиду меньшего прошлогоднего урожая и увеличения позиции Бразилии на рынке ЕС, который всегда был крупнейшим покупателем украинских зерновых.

По материалам Економічна Правда
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