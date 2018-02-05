Украина не увеличивает посевы кукурузы несмотря на рост ее цены - Bloomberg

Крупнейшие производители кукурузы в Украине не спешат расширять посевы этой культуры несмотря на то, что цена на нее достигла высочайшей отметки за последние 18 месяцев.
Об этом пишет Bloomberg.
Частично это связано с тем, что экспортные цены на зерно до сих пор составляют лишь половину от той, которая была в 2011 году. К тому же, поставщикам приходится иметь дело с конкурентами из Бразилии.
У украинских фермеров были проблемы с кукурузой в прошлом году, когда суровые погодные условия сократили урожай на 14%. В то же время, другие культуры, такие как подсолнечник, оказались более прибыльными.
Читайте также: Чикагская биржа запустит торги фьючерсами на украинскую кукурузу
В этом году некоторые украинские фирмы планируют даже еще больше сократить посевы кукурузы. К примеру, агрохолдинги “Мрия” и “Нибулон” запланировали сокращение на 17% в следующем сезоне. Еще два производителя в Украине, с которыми общался Bloomberg, сообщили, что не собираются увеличивать производство кукурузы.
“Ее стоимость до сих пор остается непривлекательной для производителей даже после последнего подорожания”, – сказал глава зернового подразделения UkrLandFarming Виктор Спасский.
Он рассказал, что вместо кукурузы его фирма рассматривает увеличение посевов подсолнечника и сои.
Нежелание увеличивать производство культуры в следующем сезоне может уменьшить экспорт четвертого в мире поставщика.
Украинские зарубежные продажи кукурузы уже сократились на 16% ввиду меньшего прошлогоднего урожая и увеличения позиции Бразилии на рынке ЕС, который всегда был крупнейшим покупателем украинских зерновых.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Газ для населения может подорожать с апреляВчера, 12:00 - 4570 36
В Украине продолжают расти цены на заправкахВчера, 15:10 - 1914 9
Украинский криптовалютный бизнес может перебраться в БеларусьВчера, 13:45 - 1661 9
Работа в Киеве: каких вакансий больше всегоВчера, 09:00 - 8377 9
Украинцам заменят пенсионные удостоверенияВчера, 15:00 - 3950 7
Работа в Киеве: каких вакансий больше всегоВчера, 09:00 - 8377 9
Газ для населения может подорожать с апреляВчера, 12:00 - 4570 36
Украинцам заменят пенсионные удостоверенияВчера, 15:00 - 3950 7
В Украине заговорили о строительстве сотен километров бетонных дорогВчера, 19:45 - 2426 3
Активы самого мощного агрохолдинга Украины выставили на продажуВчера, 08:15 - 2204
Япония запустила самую маленькую ракету-носитель (видео)Вчера, 15:10 - 694
Почти три километра над пропастью: в ОАЭ запустили самый длинный в мире троллей (видео)03.02.2018, 15:10 - 1807
Беспилотное летающее такси Airbus впервые поднялось в воздух02.02.2018, 15:10 - 1269
SpaceX успешно запустила военный спутник связи (видео)01.02.2018, 15:10 - 1591 1
Самолет крупнейшей австралийской авиакомпании выполнил первый перелет на биотопливе31.01.2018, 15:10 - 1116
ОщадбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Майже в Європі: ціни на продукти досягли європейськихОбговорення статей
Как быть со всем этим?Страсті по Сахаліну
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості