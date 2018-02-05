США рассматривают возможность нефтяного эмбарго в отношении Венесуэлы

США рассматривают вопрос о возможном запрете импорта нефти из Венесуэлы. Об этом накануне заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон на пресс-конференции в Буэнос-Айресе во время своего визита в Аргентину.

“Конечно, мы продолжаем рассматривать введение нефтяных санкций, а именно, запрета на поставки нефти (из Венесуэлы. – Ред.) в США, а также на продажу нефти и нефтепродуктов Венесуэле”, — отметил Тиллерсон. Вашингтон изучает, как это может отразиться на американских бизнес-интересах и на других странах региона, продолжил он.

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Госсекретарь США высказался также за более жесткие действия в отношении правительства Николаса Мадуро. “Мы больше не можем сложа руки наблюдать за разрушением венесуэльской демократии”, – подчеркнул Рекс Тиллерсон.

За последние месяцы Вашингтон неоднократно вводил персональные санкции против венесуэльских чиновников. В то же время США остаются одним из крупнейших покупателей венесуэльской нефти, отмечает агентство dpa.