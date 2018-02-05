Подсчитано, на сколько подорожало пиво за 2017 год

Украина в 2017 году произвела 178 млн дал пива, или на 1% меньше, чем в 2016 году.
Об этом сообщается на сайте Beercomments.
При этом экспорт пива вырос практически в 1,5 раза до 11,33 млн дал. Выросли объемы и импорта пива — на 35% до 2,94 млн дал.
Несмотря на то, что экспорт в 4 раза больше импорта, торговый баланс пока еще не в пользу Украины. Экспорт в денежном выражении составил $31,81 млн, а импорт — $35,82 млн.
Основные экспортеры — крупнейшие производители пива в Украине: “Оболонь”, “Перша приватна броварня”, Carlsberg Ukraine (“Карлсберг Украина”) и “САН ИнБев Украина”.
Они продают свое пиво преимущественно в Алжир, Беларусь и Молдову.
А вот ввозят пиво в Украину из Бельгии, Мексики и Германии.
В период с декабря 2016 года по декабрь 2017 года средняя отпускная цена производителей пива выросла на 19,5% с 10,16 грн/л до 12,14 грн/л. При этом стоит отметить, что с 1 января 2017 году был повышен акциз на пиво на 12,1% с 2,48 грн/л до 2,78 грн/л.
В 2018 году ставки акциза на хмельное не пересматривались.
“Сложно прогнозировать, поможет ли вето парламентариев остановить процессы уничтожения отрасли. А пока, последнее десятилетие демонстрирует стабильное сокращение объемов производства и штата сотрудников предприятий-производителей пива”,— рассказывает эксперт рынка алкогольных напитков Игорь Товкач.
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