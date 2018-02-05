Подсчитано, на сколько подорожало пиво за 2017 год

Украина в 2017 году произвела 178 млн дал пива, или на 1% меньше, чем в 2016 году.

Об этом сообщается на сайте Beercomments.

При этом экспорт пива вырос практически в 1,5 раза до 11,33 млн дал. Выросли объемы и импорта пива — на 35% до 2,94 млн дал.

Несмотря на то, что экспорт в 4 раза больше импорта, торговый баланс пока еще не в пользу Украины. Экспорт в денежном выражении составил $31,81 млн, а импорт — $35,82 млн.

Основные экспортеры — крупнейшие производители пива в Украине: “Оболонь”, “Перша приватна броварня”, Carlsberg Ukraine (“Карлсберг Украина”) и “САН ИнБев Украина”.

Они продают свое пиво преимущественно в Алжир, Беларусь и Молдову.

А вот ввозят пиво в Украину из Бельгии, Мексики и Германии.

В период с декабря 2016 года по декабрь 2017 года средняя отпускная цена производителей пива выросла на 19,5% с 10,16 грн/л до 12,14 грн/л. При этом стоит отметить, что с 1 января 2017 году был повышен акциз на пиво на 12,1% с 2,48 грн/л до 2,78 грн/л.

В 2018 году ставки акциза на хмельное не пересматривались.

“Сложно прогнозировать, поможет ли вето парламентариев остановить процессы уничтожения отрасли. А пока, последнее десятилетие демонстрирует стабильное сокращение объемов производства и штата сотрудников предприятий-производителей пива”,— рассказывает эксперт рынка алкогольных напитков Игорь Товкач.

Справка Finance.ua:

По итогам 2016 года в Украине было сварено 180 млн дал пива, что на 7,4% меньше, чем в 2015-м.