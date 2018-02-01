Во Франции увеличивают плату за использование дорог

С 1 февраля во Франции растут цены за использование дорог. Уровень повышения неодинаков для всех магистралей, а определен конкретно в объеме от 0,87 до почти 3% повышения.

Такое, на первый взгляд, незначительное повышение призвано не только перекрыть инфляционные показатели, увеличение госпошлины и прочее, но и пойти на улучшение уровня сервиса и комфорта.

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«Тарифы выросли в четверг, 1 февраля в объеме от 0,87 до 2,04% для легковых автомобилей на основных автомагистралях. Это значительно выше роста тарифа, чем в 2016 и 2017 годах, когда он был ограничен показателем в 1% в среднем», – сообщили обслуживающие компании.

Они также пояснили, что на алгоритм роста цены будет влиять объем двигателя транспортного средства.

Без учета роста, например, стоимость проезда по различных магистралях колебалась от примерно с 4 евро – трасса А63 (Саль – Сен-Жур-де-Маремн) – 108 км; до почти 40 евро по автомагистрали А4 (Париж – Страсбург) – 489 км).