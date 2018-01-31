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Автономные тягачи устранят дефицит дальнобойщиков в США

Автономные тягачи устранят дефицит дальнобойщиков в США

Как правило, о роботах на производстве говорят в связи с людьми, которых они этой работы лишают. Однако в Калифорнии иная ситуация: в штате, где расположена Кремниевая долина и Голливуд, молодежь вовсе не жаждет работать дальнобойщиками, хотя кое-где за баранкой можно заработать $54 в час. Там автономных грузовиков ждут как спасения.

По итогам 2016 года в США не были заняты более 36 тысяч вакансий дальнобойщиков. Львиная доля приходится на Калифорнию — самый экономически развитый штат страны. К 2026 году при сохранении нынешнего тренда дефицит достигнет 174 тысяч. «Для этой сферы автоматизация — и особенно автономные автомобили — божье благословение», — пишет Motherboard.

Представители транспортных компаний уверены, что дело не в деньгах. Сейчас на работах, которые частично субсидирует штат Калифорния — например, доставке почты или обслуживании важных строек — водитель грузовика может заработать $54 в час. «Вы можете засыпать их всеми деньгами мира. Молодежь просто не хочет этим заниматься», — говорит Джо Расковач, представитель ассоциации грузоперевозок Western States Trucking. «Некоторые наши члены молят послать им водителей», — утверждает он. Средний возраст американского дальнобойщика сейчас — 49-52 года.

При этом на пути к появлению беспилотных грузовиков на реальных дорогах есть не только технологические препятствия. Влиятельный профсоюз, который представляет многих дальнобойщиков, добился исключения из законопроекта SELF DRIVE Act грузовых машин. Соображения безработицы перевесили в этот раз даже уверения в том, что на дорогах станет более безопасно. (В это, впрочем, верят немногие рядовые американцы).

По материалам hightech.fm
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