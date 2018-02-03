На вторичном рынке недвижимости Киева год начался со снижения цен

По итогам января 2018 года, по сравнению с декабрем 2017 года, средняя стоимость вторичного жилья в Киеве снизилась на 0,2% и составила 1232 долл. США/кв. м. За год, с января 2017 года, средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте уменьшилась на 4,2%.

Об этом порталу Finance.ua сообщил 100realty.ua.

В январе в Днепровском районе средние цены на квартиры выросли на 0,6%, в остальных районах Киева снизились – от 0,04% в Шевченковском до 1,1% в Оболонском районе.

Печерский район остается самым дорогим в Киеве по средней стоимости жилья с показателем 1990 долл. за кв. м. Самые низкие цены, по прежнему, в Деснянском районе – в среднем 821 долл. за кв. м.

Динамика стоимости квартир по количеству комнат:

однокомнатные квартиры – снижение на 0,2% до 1154 долл./кв. м;

двухкомнатные квартиры – снижение на 0,1% до 1279 долл./кв. м;

трехкомнатные квартиры – снижение на 0,3% до 1229 долл./кв. м;

четырехкомнатные квартиры – снижение на 0,3% до 1338 долл./кв. м.

Количество представленных к продаже квартир в январе относительно декабря уменьшилось на 3,2% и составило 18730 квартир. За прошлый месяц объем предложения уменьшился в общей площади на 3,3%, в долларовом выражении – на 3,6%.

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В структуре предложения по полным ценам за объект преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США – 42%. До 50 тыс. долл. США – 29%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США – 14%, от 150 до 250 тыс. долл. США – 10% и от 250 тыс. долл. США – 5%.

Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 27%, двухкомнатные – 32%, трехкомнатные – 34% и 4-х комнатные – 7%.

По отношению к предыдущему месяцу снизилось количество однокомнатных квартир – на 4,3%, двухкомнатных – на 3,1%, трехкомнатных – на 2,4%, четырехкомнатных – на 3,6%.

Наибольшее количество квартир предлагалось в Дарницком районе – 15%. В Голосеевском – 14%, Печерском – 13%, в Днепровском и Шевченковском – по 11%, в Соломенском – 10%. Наименьшая доля представленных к продаже квартир: в Оболонском и Святошинском районах – по 7%, в Деснянском и Подольском – по 6%.

Увеличение предложения наблюдалось в Подольском районе – на 0,3%. В остальных районах уменьшение количества квартир составило от 1,3% в Оболонском, до 5,6% в Соломенском.