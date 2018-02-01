Рост цен на рынке новостроек Киева продолжился и в 2018 году

В январе 2018 года средняя стоимость представленных к продаже квартир на первичном рынке жилой недвижимости Киева составила 23984 грн./кв. м, что на 1,1% выше показателей декабря прошлого года. Таким образом, тенденция ежемесячного роста средних цен, которая началась еще летом прошлого года, продолжилась.

Об этом порталу Finance.ua сообщил 100realty.ua.

За год средняя стоимость 1 кв.м квартир в новостройках Киева увеличилась на 2,9%.

Также продолжилась тенденция роста уровня предложения на первичном рынке жилья Киева – количества ЖК, в котором застройщики предлагают к продаже квартиры. В январе предлагались квартиры в 198 ЖК от 72 операторов, по базе данных 100realty.ua. В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.

В январе самое большое количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском – 17%, Шевченковском – 15%, Соломенском – 14%, Дарницком – 13%, Печерском – 12% районах. Меньшее количество новостроек в Днепровском – 8%, в Святошинском – 7%, Подольском – 6%, Оболонском и Деснянском районе – по 4%.

Цены квадратного метра квартир по классам первичной недвижимости Киева:

Эконом-класс (29% от общего количества). Проанализировано 57 новостроек (849 квартир, средняя площадь – 65 кв. м). Средняя цена кв. м квартир выросла за месяц на 1,4% и составила 17630 грн./кв. м:

- однокомнатные квартиры – 18138 грн./кв. м (+1,4%); двухкомнатные квартиры – 17547 грн./кв. м (+2%); трехкомнатные квартиры – 17198 грн./кв. м (+1,2%); 4-х и более комнатные квартиры – 16447 грн./кв. м (+1,4%).

Комфорт-класс (34% от общего количества). Проанализировано 67 новостроек (814 квартир, средняя площадь – 68 кв. м). Средняя цена кв. м квартир выросла на 0,4% и составила 21724 грн./кв. м:

- однокомнатные квартиры – 22347 грн./кв. м (+0,7%); двухкомнатные квартиры – 21299 грн./кв. м (0%); трехкомнатные квартиры – 21307 грн./кв. м (0%); 4-х и более комнатные квартиры – 21778 грн./кв. м (+1,5%).

Бизнес-класс (25% от общего количества). Проанализировано 49 новостроек (390 квартир, средняя площадь – 84 кв. м). Средняя цена кв. м квартир выросла на 0,8% и составила 32913 грн./кв. м:

- однокомнатные квартиры – 33838 грн./кв. м (+1,5%); двухкомнатные квартиры – 31933 грн./кв. м (-1,4%); трехкомнатные квартиры – 31778 грн./кв. м (+1,3%); 4-х и более комнатные квартиры – 36204 грн./кв. м (+3,6%).

Премиум-класс (12% от общего количества). Проанализировано 25 новостроек (145 квартир, средняя площадь – 91 кв. м). Средняя цена кв. м квартир выросла на 1,5% и составила 49861 грн./кв. м:

- однокомнатные квартиры – 49974 грн./кв. м (+1,8%); двухкомнатные квартиры – 49225 грн./кв. м (+0,9%); трехкомнатные квартиры – 49392 грн./кв. м (+2,6%); 4-х и более комнатные квартиры – 53454 грн./кв. м (-2,7%).

Снижение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Голосеевском (на 0,8%), Днепровском (на 0,7%) и Подольском (на 1,5%) районах. В остальных районах Киева рост составил от 0,1% в Шевченковском, до 6% в Дарницком.