Банкиры удержали бюджетные потоки

Правительство установило новые требования к банкам, которые хотят выплачивать зарплату бюджетникам, пенсии и соцплатежи. Отменены все дискриминационные нормы, которыми хотели лишить небольшие банки доступа к бюджетным потокам. Оперировать этими средствами смогут все банки, которые вовремя платят налоги и не подпадали под санкции НБУ.

Кабинет министров вчера изменил правила отбора банков для выплаты через них заработных плат бюджетникам, пенсий и других социальных выплат. Из перечня действующих требований исключено самое конфликтное – наличие активов в размере 1% от активов банковской системы. А в составе конкурсной документации банкам не надо подавать справку о разветвленности сети.

К участию в новом конкурсе допустят банки, к которым за последние шесть месяцев Нацбанк не применял особый режим контроля и меры влияния в виде ограничений, остановки или прекращения отдельных видов деятельности.

Банки должны придерживаться экономических нормативов, установленных НБУ. Не допускаются к участию в конкурсе банки, у которых есть задолженность перед Фондом гарантирования вкладов или задолженность по уплате налогов и сборов. Зарплатные банки должны выпускать платежные карты.

Как и раньше, зарплатными банками не могут быть кредитные учреждения, чьи акционеры находятся под санкциями Украины или ЕС.

«Отныне критерии по уполномоченным банкам будут касаться исключительно выполнения банком нормативов НБУ, отсутствия применения к банку санкций и отсутствия задолженности перед Фондом гарантирования и бюджетом. Размера банка, как и формы собственности, больше нет среди критериев!» – пояснила решение замглавы Минфина Оксана Маркарова. По ее словам, Минфин сформирует список уполномоченных банков максимально быстро после публикации постановления.

Ограниченный доступ

Эпопея с отбором зарплатных банков началась в сентябре 2016 года, когда Кабмин постановлением № 662 ужесточил требования к зарплатным банкам. Среди критериев было требование иметь активы не менее 1% активов банковской системы, или контрольный пакет акций банка должен был принадлежать международным финансовым или банковским учреждениям, которые имеют международный рейтинг инвестиционного класса от международных признанных рейтинговых агентств.

Такое изменение больно ударило по небольшим банкам. По оценкам FinClub, тогда из полусотни банков, которые имели право проводить соцвыплаты, к конкурсу могли допустить всего 14: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Райффайзен Банк Аваль, Укргазбанк, Укрсоцбанк, УкрСиббанк, Альфа-Банк, ПУМБ, Креди Агриколь Банк, ОТП Банк, банк «Пивденный», Кредобанк и ПроКредит Банк.

Не нравились банкам и другие изначальные требования. В итоге они добились того, что Кабмин отказался требовать от них покупать ОВГЗ, а также выпускать платежные карты НСМЭП (сейчас это карты «Простір»), но оставил норму об 1% активов.

Индустриалбанк, который не проходил по критерию 1%, решил оспорить дискриминационную норму о размере активов в суде и выиграл его. Правоту подтвердил даже Высший админсуд. Суд решил, что прописанные Кабмином критерии не гарантируют платежеспособность банков в будущем.

Год назад, 11 января, Минфин провел конкурс, но его результаты так и не были обнародованы как раз именно из-за судебного проигрыша.

Обещанного полтора года ждут

Несмотря на то что Высший админсуд вынес вердикт еще в июне 2017-го, новые требования Кабмин утвердил только сейчас. «Из порядка отбора банков для бюджетников исключены условия о недопуске банков с небольшими активами или по другим показателям, не характеризующим их финансовую устойчивость. Эти новации особенно важны для небольших финансово стабильных банков, которые боролись за право обслуживать бюджетников с января 2016 года, когда правительство установило ряд дискриминационных требований к участникам конкурса», – говорит исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

При этом в постановлении есть и «ложка дегтя». Участники рынка считают, что госбанки выведены из-под действия требований конкурса. «Принадлежащие государству банки (на 75% и более) выведены за скобки отбора: они получат статус уполномоченных автоматически, невзирая на финансовые показатели, что не вполне соответствует принципам здоровой конкуренции. Но в целом это большое достижение для рынка, учитывая, что все дискриминирующие пункты, по мнению НАБУ, исключены», – считает Елена Коробкова.

Виктория Руденко