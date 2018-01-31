Таможенники заблокировали ввоз в Украину оборудования для майнинга на 13 млн грн

Сотрудники таможни выявили попытку ввоза на территорию Украины оборудования для добычи криптовалют на 13 млн грн.

Об этом Государственная фискальная служба (ГФС) сообщает на странице в Facebook.

В сообщении указано, что приобретенные в Гонконге 200 видеокарт попытались провезти через таможенный пост аэропорта “Борисполь”.

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Груз следовал авиатранспортом на адрес отечественной компании, которая указала недостоверную информацию в таможенной декларации.

Из-за этой сделки государственный бюджет Украины мог потерять миллионы гривен, отмечают в ГФС.

Возбуждено административное дело о нарушении таможенных правил по ст. 483 Таможенного кодекса Украины.

Указанное оборудование весом нетто 950 кг изъяли до вынесения судом решения по делу.