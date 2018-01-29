Киберполиция высказалась относительно криптовалют

В случае несостоятельности в ближайшее время урегулировать статус криптовалюты в Украине государство должно официально запретить ее оборот.

Об этом заявил руководитель Департамента киберполиции Национальной полиции Сергей Демедюк, передает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

“Сегодня возникла необходимость как можно скорее урегулировать на законодательном уровне вопросы, связанные с использованием криптовалют, а также введения необходимого налогообложения операций по покупке или продаже криптовалюты. Кроме того, необходимо определить соответствующие правила функционирования украинских криптовалютных бирж и пунктов обмена криптовалют”, – отметил Демедюк.

Уточняется, что, поскольку обращение криптовалют и их статус в Украине не определены, злоумышленники активно используют их для анонимизации своих преступных действий.

В то же время, граждане все чаще становятся жертвами мошенников во время операций с криптовалютой, не имея при этом полноценной защиты со стороны правоохранительных органов.

Глава киберполиции также добавил, что все операции с криптовалютой в Украине должны быть с обязательной идентификацией владельца криптовалютного кошелька.

Такая необходимость связана с тем, что главной проблемой правоохранителей в мире является именно подтверждение права собственности лица на этот кошелек, а следовательно – и признание его потерпевшей стороной.

“В случае невозможности в ближайшее время урегулировать статус криптовалюты в Украине, государство должно официально запретить ее обращение. Чтобы каждый знал о том, что, покупая или продавая криптовалюту на территории Украины, он рискует потерять свои финансовые вложения безвозвратно, не имея права на защиту и возмещение убытков”, – отметил Демедюк, добавив, что для легализации и урегулирования криптовалютных технологий в Украине киберполиция готова к сотрудничеству со всеми заинтересованными ведомствами и организациями.

Ранее сообщалось, что депутаты, НБУ и Минфин определят правовой статус Bitcoin в Украине.

Напомним, народные депутаты предложили легализировать криптовалюты, зарегистрировав в Раде 6 октября законопроект №7183.