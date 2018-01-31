Кабмин обновил порядок назначения пенсий

Кабинет министров согласовал порядок назначения пенсий за счет средств предприятий и организаций отдельным категориям работников по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 31 января.

В частности, правительство приняло постановление КМУ “О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 18 июля 2007 года № 937”, которым нормы Порядка назначения пенсий за счет средств предприятий и организаций отдельным категориям работников по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда согласовано с Законом Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий”.

Имеется в виду согласование в части назначения пенсий отдельным категориям лиц за счет средств предприятий и организаций, но не ранее чем за 10 лет до достижения пенсионного возраста, определенного законодательством.