Межбанк: доллар просел

В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,96/27,99 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги безналичным долларом, как стало известно о пролонгации стартовавшего в понедельник «сжатия» гривневой ликвидности. На это намекали просевшие с уровня 45 652,3 млн. грн. к отметке 44 153,7 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Довольно рано, на 10.00, выйдя в реальную сферу, безналичный доллар понизился в цене, составив 27,83/27,87 UAH/USD. Похоже, «зеленые медведи» не покинули «зеленый» безнал.

До 10.38 котировки доллара на межбанке не покидали отметку 27,83/27,87 UAH/USD. Со слов непосредственных участников торгов, стабильность обеспечивалась без «вмешательства» регулятора.

К 10.40 появился нацбанковский анонс о проведении валютного аукциона, цель которого – выкуп долларовых «излишков». Объем мероприятия $30 млн., три заявки надо успеть подать до 11.00 Киева.

Реагируя на нацбанковский анонс, участники межбанка поспешили приподнять действующие цены доллара до уровня 27,85/27,87 UAH/USD по состоянию на 10.50 Киева, рассчитывая на более высокий курс нацбанковского выкупа СКВ.

На 11.08, пребывая в состоянии ожидания результатов валютного аукциона со столь низким объемом мероприятия, котировки безналичного доллара на межбанке не покидали отметку 27,85/27,87 UAH/USD.

Около 11.17 стали известны результаты валютного аукциона – цена отсечки и средневзвешенный курс совпали, составив 27,8278 UAH/USD, индицировав «индивидуальную сущность» мероприятия. Реакция на эти цифры межбанка (27,79/27,82 UAH/USD) подтвердила наши подозрения.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,9700 / 27,9900

евро – 34,7900/ 34,8167

российский рубль – 0,4667 / 0,46975

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2241/ 1,2243

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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