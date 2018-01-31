Совокупное состояние российских миллиардеров, которые стали фигурантами так называемого “кремлевского доклада” Минфина США, за день упало на 1,1 миллиарда долларов, пишет Forbes.
“В целом рынок отреагировал на американский доклад относительно позитивно – могло быть и хуже”, – пишет издание.
Читайте также: США представили доклад с именами 210 человек из окружения Путина
После того, как накануне Минфин США опубликовал свой доклад, где оказались 96 представителей российского бизнеса, их совокупное состояние сократилось на 1,06 миллиарда долларов по состоянию на 20:00 30 января.
На этот момент Московская и Лондонская биржи, где торгуются главные активы миллиардеров РФ, уже закрылись. Больше всего подешевели в абсолютном выражении активы Вагита Алекперова, владельца “Лукойла”. Он стал “беднее” на 226 миллионов долларов. Глава НЛМК Владимир Лисин потерял 205 миллионов долларов, владелец “Полюса” Сулейман Керимов – 102 миллиона долларов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киевсовете поддержали переименование метро "Петровка"Вчера, 17:45 - 2573 40
Украина прекратила подачу воды в "ЛНР" из-за накопленных с 2015 года огромных долговВчера, 19:00 - 3332 29
Стала известна средняя зарплата за декабрь в Донецкой области5 ч. назад - 945 7
Гройсман рассматривает возможность компенсации провайдерам за построение региональной интернет-сетиВчера, 14:30 - 872 7
В России хотят блокировать нелегально ввезенные телефоны и планшетыВчера, 14:15 - 995 7
Украина прекратила подачу воды в "ЛНР" из-за накопленных с 2015 года огромных долговВчера, 19:00 - 3332 29
В Киеве служба безопасности ПриватБанка изъяла крупную партию фальшивой гривныВчера, 15:15 - 3053 4
Вышла обновленная Nokia 33107 ч. назад - 2928 3
В Киевсовете поддержали переименование метро "Петровка"Вчера, 17:45 - 2573 40
Тройка крупнейших мобильных операторов заплатила за 4G-частоты 2,5 млрд грн3 ч. назад - 2112
Компания Amazon открыла "тропический" офис за четыре миллиарда (видео)Вчера, 15:10 - 853 2
Летом стартуют продажи первого в мире голографического смартфона28.01.2018, 15:10 - 3382
В Германии изобрели летающую ванну (видео)27.01.2018, 15:10 - 1249
В Швейцарии собрали первые 100 млн франков на автоматическое подземное грузовое метро (видео)26.01.2018, 15:10 - 1252
SpaceX успешно протестировала ракету Falcon Heavy25.01.2018, 11:35 - 1414 2
Идеи: портфельФондовий ринок
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)Обслуговування в українських банках (гарне і погане)
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок