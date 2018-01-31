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Фигуранты "кремлевского доклада" потеряли $1,1 миллиарда за день&#8205; (инфографика)

Фигуранты "кремлевского доклада" потеряли $1,1 миллиарда за день&#8205; (инфографика)

Совокупное состояние российских миллиардеров, которые стали фигурантами так называемого “кремлевского доклада” Минфина США, за день упало на 1,1 миллиарда долларов, пишет Forbes.

“В целом рынок отреагировал на американский доклад относительно позитивно – могло быть и хуже”, – пишет издание.

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После того, как накануне Минфин США опубликовал свой доклад, где оказались 96 представителей российского бизнеса, их совокупное состояние сократилось на 1,06 миллиарда долларов по состоянию на 20:00 30 января.

На этот момент Московская и Лондонская биржи, где торгуются главные активы миллиардеров РФ, уже закрылись. Больше всего подешевели в абсолютном выражении активы Вагита Алекперова, владельца “Лукойла”. Он стал “беднее” на 226 миллионов долларов. Глава НЛМК Владимир Лисин потерял 205 миллионов долларов, владелец “Полюса” Сулейман Керимов – 102 миллиона долларов.

По материалам Forbes
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